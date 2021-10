Birbirimizi Kalpten Görüyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör eşi Leyla Güngör ile birlikte beyaz baston dağıtım töreninde görme engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Kültür Park’ta gerçekleştirilen anlamlı etkinlikte, 100 adet beyaz bastonun dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası konuşan Türkiye Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Mustafa Çakmak, “Beyaz bastonlar engellilerin gören gözüdür. Devletimiz de vatandaşının gören gözüne destek olmak için elinden geleni her daim yapıyor. Allah devletimizden, milletimizden, başkanımızdan razı olsun. Hayrettin Güngör Başkanımın her zaman yanımızda olduğunu biliyorum” diye konuştu. Sözlerinin devamında “Biz onu göremesek de o bizleri görüyor” diyen Çakmak’a, “Görme engelli kardeşlerimizle birbirimizi kalp gözüyle görüyoruz” cevabını veren Başkan Güngör, yürekleri ısıtan bir an yaşattı.

Yerel Yönetimde Önceliğimiz Erişebilirlik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise dağıtım töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün görme engelliler derneğimizde başkanımızla, üyelerimizle birlikte çok kıymetli hemşerilerimize beyaz baston hediye ettik. Hem devlet olarak, hem de yerel yönetimler olarak sosyal devlet ilkesiyle bütün dezavantajlı sosyal gruplara, hemşerilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bugün 100 tane beyaz bastonu kendilerine hediye ettik. Kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak önemli malzemeler. Belediye hizmetlerinde erişilebilirliğe son derece önem veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 60 noktada sesli sinyalizasyon sistemini oluşturmuştuk, sayısını da artırmaya çalışıyoruz. Özellikle toplu taşımada çok iyi bir noktadayız. Görme engelli kardeşlerimizin her ihtiyaç duyduklarında yanındayız, onların emrindeyiz” diye konuştu.