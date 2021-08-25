Birinci doz aşısını yaptırana altın ve bisiklet hediyesi

Elbistan Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde şimdiye kadar hiç aşı olmayanlara yönelik olarak altın ve bisiklet ödüllü aşılama kampanyası başlatıldı.



İlçede aşılama oranının yüzde 63 seviyesinde olduğunu bildiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, toplum sağlığı açısından en az yüzde 75’ ulaşmak istediklerini söyledi.



Covid-19 kaynaklı ölümlerin büyük çoğunluğunun aşısızlardan kaynaklandığını dile getiren Başkan Gürbüz, “ Elbistan’da aşı olma ortanı yüzde 63 oranında, dolayısıyla toplum sağlığı açısından yüzde 75 oranını yakalayabilmek adına ilk doz aşı yapılmasıyla ilgili sağlık ilçe müdürlüğümüzle beraber bir kampanya düzenledik. Aşı olan vatandaşlarımıza bisiklet ve altın hediyesi veriyoruz. Onları gönüllü olarak aşı olmaya davet ediyoruz.

Bu konuyla ilgili yoğun bir çaba içindeyiz. Sağlık ekiplerimiz mahalle mahalle gezerek aşılama çalışması yürütüyor. Biz de ekip ve ekipmanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Biran önce ilk aşılamada yüzde 75 oranının üzerine çıkmakla ilgili çaba sarf ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu kampanyayla birlikte Elbistan’daki ilk doz aşı oranını yüzde 75’in üzerine çıkaracağız ve inşallah toplumumuzu bu vesile ile korumuş olacağız.” İfadelerini kullandı.