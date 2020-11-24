Birleşmiş Milletler'den Dulkadiroğlu'na park ve bahçe!

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü Kahramanmaraş Ofisi ile Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğiyle iki adet park yapılacağı bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 16:01 24.11.2020, 18:24
Birleşmiş Milletler'den Dulkadiroğlu'na park ve bahçe!

Belediye Başkanı Necati Okay, parkların Dulkadiroğlu’na yakışır güzellikte olacağını söyledi. Dulkadiroğlu Belediyesi’nin belirlediği iki adet parklarda yenileme ve modernizasyon çalışmalarının Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Kahramanmaraş Ofisi tarafından yapılacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay bir açıklama yaptı. Başkan Okay, Karaziyaret ve Namık Kemal mahallelerinde bulunan iki mevcut parkın modernize edileceğini söyledi.

Ekiplerin konuyla ilgili çalışmalara başladığını dile getiren Başkan Okay, açıklamışını şu şekilde sürdürdü: “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan iki adet parkı Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte modernize ediyoruz. Bu parklarımızın fonlanması Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilmektedir. Park ve bahçe konusunda çok önemli yatırımlarımız var. Bu iki parkımızda bu kaynakla yenilenerek Kahramanmaraş’ımıza ve ilçemize hizmet verecek.

#Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay #Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü #Kahramanmaraş
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