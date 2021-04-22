Birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı ramazan!

Ramazan ayı birlik ve beraberlik en çok olduğu yardımlaşmanın da en yüksek seviyede olduğu bir ay.

11 ayın sultanı ramazanda ihtiyaç sahipleri unutulmayarak onlarında gönülleri alınıyor.

Paylaşama ayında bu kapsamda engelli Suna ve ailesi de unutulmayarak yardım severler aracılığıyla onlarında gönüllerine girildi.

Sunanın isteği üzerine alınan bulaşık makinesi yardımseverler tarafında Yörük selim mahallesi sulu tarla mevkiindeki evine teslim edilerek bir ailenin daha mutluluğuna mutluluk katılmış oldu.