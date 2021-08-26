Birlik ve beraberliğimiz daim olsun

Kunduracılar Odası ve Sakarya Mahallesi esnaflarının aşure etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Esnaflarımızın elbirliğiyle gerçekleştirdikleri aşure etkinliklerine katıldık. Mübarek günler hürmetine aşurenin bereketi memleketimizi sarsın inşallah” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 26.08.2021, 18:14 26.08.2021, 18:22
Birlik ve beraberliğimiz daim olsun
Birlik ve beraberliğimiz daim olsun
Birlik ve beraberliğimiz daim olsun

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure etkinliklerine katıldı. İlk olarak Kunduracılar Odası tarafından düzenlenen programda esnaflarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ardından Dulkadiroğlu Sakarya Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve meclis üyelerinin de yer aldığı programlarda Başkan Hayrettin Güngör vatandaşlara aşure dağıttı. Güngör, “Bugün Ayakkabıcılar Odamızın ve Sakarya Mahallesi esnaflarımızın etkinliğinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Tüm esnafımıza ikramları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Burada bizi hüsn-ü kabul ile misafir eden hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı

#Kunduracılar Odası #Sakarya Mahallesi #Aşure #belediye başkanı #Hayrettin Güngör #AksuTV #aksutv haber
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