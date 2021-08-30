Birlik ve Eğitim seminerinin 2.si Kahramanmaraş’ta gerçekleşti

Terziler ve konfeksiyoncular odası başkan adayı murat sevilir, sabuncuoğlu kimya ERA 111 halı şampuanları firmasının katkılarıyla, halı yıkamacılara eğitim semineri düzenledi.

İl il halı yıkama 2. Dayanışma Önemli proje ve halı yıkama mesleğine dair eğitimlerin verildiği seminere Tüm il ve ilçelerden halı yıkamacılar ve oda üyeleri katılım sağladı.

Programda konuşan Terziler ve konfeksiyoncular odası başkan adayı murat sevilir, adaylığını açıklayarak yapacağı hizmetlerden bahsetti.