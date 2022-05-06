Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, vatandaşların uğrak noktası oldu
Vatandaşlar sevdikleri ve aileleriyle güzel vakit geçirmek için Bisiklet ve Yürüyüş Yolunu tercih etti.
KAHRAMANMARAŞ 06.05.2022, 16:51 06.05.2022, 17:02
Onikişubat Belediyesi bünyesinde yenilenen 250 araç ile hizmet veren Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Ramazan Bayramı’nın ardından da vatandaşların uğrak noktası oldu.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan vatandaşlar, bisiklet yolunu kente kazandırdığı için Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.
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