Bisiklet ve yürüyüş yoluna yoğun ilgi!
Yaptığı yatırım ve hizmetler ile Kahramanmaraş’ın yaşam standartlarını her geçen gün daha da yükseltmek için çalışmalarına devam eden Onikişubat Belediyesi, modern şehirleşme yolunda ilerleyerek Kahramanmaraş’a kazandırdığı en kapsamlı Bisiklet ve Yürüyüş Yolu tekrardan vatandaşların hizmetine açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2021, 13:36 07.07.2021, 15:44
Onikişubat Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nun yanı sıra, 5 kapalı yüzme havuzu, 7 fitness salonu da kapılarını açtı.
Bisiklet ve Yürüyüş Yolu toplamda 120 tekli, 50 özellikli ve 30 aile bisikleti ile vatandaşların tercihine bırakılıyor.
Konuyla ilgili aksu haber’e konuşan vatandaşlar, bisiklet yolunu kente kazandırdığı için Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.
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