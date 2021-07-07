Bisiklet ve yürüyüş yoluna yoğun ilgi!

Onikişubat Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nun yanı sıra, 5 kapalı yüzme havuzu, 7 fitness salonu da kapılarını açtı.

Bisiklet ve Yürüyüş Yolu toplamda 120 tekli, 50 özellikli ve 30 aile bisikleti ile vatandaşların tercihine bırakılıyor.

Konuyla ilgili aksu haber’e konuşan vatandaşlar, bisiklet yolunu kente kazandırdığı için Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.