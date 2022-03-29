Bisikletle Avrupa ve Asya turuna çıkan Tayvanlılar Eshab-ı Kehf'te mola verdi

Farklı kültürler ve insanlar tanımak için yola çıkan 27 yaşındaki diş doktoru Liao Yi Jen ve 25 yaşındaki avukat Ya Hsin Chung 9 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'ye geldi. Afşin'de mola veren Tayvanlı çift Altunelma Mahallesinde 2 gün mola vererek, inanç turizmi açısından büyük önem arz eden, farklı dinler ve kültürler tarafından yaygın olarak bilinen Eshab-ı Kehf külliyesini ziyaret etti.

Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan, yaklaşık bin 600 yıllık geçmişi bulunan külliyeye pedal çevirerek gelen Tayvanlı çift, Eshab-ı Kehf'in tarihi dokusundan etkilendiklerini ve huzur bulduklarını belirttiler.

1 Ağustos 2021 tarihinde Finlandiya'dan bisikletlerle çıktıklarını ve 9 ülke gezdiklerini belirten diş doktoru Liao Yi Jen, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptıklarını söyledi.

Afşin'in güzel bir ilçe olduğunu ve sıcakkanlı insanların bulunduğunu ifade eden Yi Jen, " Finlandiya, İsveç, Danimarka, Almanya, Polonya, Slovakya Macaristan ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye geldik. Toplam 9 bin kilometre pedal çevirdik. Afşin güzel bir şehir, tarihi, kültürü, insanların misafirperverlikleri gibi aradığımız her şeyi bulabiliyoruz." Dedi.

"Avrupa çok düz, Türkiye inişli çıkışlı"

Uluslararası bir bisiklet topluluğunun üyesi olduklarını dile getiren Yi Jen, " Dünyayı gezmek için başladığımız bu yolculukta farklı kültürler, farklı insanlar, farklı lezzetler ve farklı yerleri görmeyi amaçladık. Burada Türk yemekleri çok güzel, Türk insanın misafirperverliği ve sıcakkanlılığı bizi etkiledi. Türkiye'nin 4 mevsimi yaşaması, denize kıyılarının olması burayı değişik kılıyor. Bize göre değişik geldi. Avrupa daha düz olduğu için biraz daha rahattı. Burada tırmanmalar var, inişler var. Türkiye'de bulunduğumuz süre içerisinde pedal çevirmenin dışında bir zorluk yaşamadık. Fakat Türkiye çok farklı bir ülke ama çok beğendik." açıklamasında bulundu.

"Eshab-ı Kehf Güzel"

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesini görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden avukat Ya Hsin Chung ise, "Burası çok sakin, huzurlu ve güzel bir yer. Burada değişik ruhsal duygular hissettim. Bisikletlerimizle çıktığımız bu serüveni Türkiye'nin ardından İran'a geçerek noktalayacağız." diye konuştu.

Tayvanlı çifti Altunelma Mahallesinde ağırlayan ve ilçeyi gezdirerek rehberlik yapan Durdu Mehmet Polat da, bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Bisiklet turistleri ve onları destekleyen bir topluluğa Tayvanlı çiftimiz gibi bende üyeyim. Yabancı bisikletliler bu bölgeye geldiği zaman uygulama üzerinde beni görüyor. Arkadaşlarımız buraya gelmeden önce benimle iletişime geçti ve bende onları burada ağırlayacağımı, misafir edeceğimi belirttim. Afşin'de 2 gündür misafir ediyoruz. İlçemizde gezilmesi, görülmesi gereken yerleri göstererek elimizden geldiğince ağırlamaya çalıştık." ifadelerine yer verdi.