“Biz Gönülden Kardeşiz” gönüllülerini arıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, önemli bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Asım’ın Nesli Diriliş Derneği işbirliğinde düzenlenen “Biz Gönülden Kardeşiz” projesiyle yetim çocuklarla bir dizi faaliyet gerçekleştirilecek. Anlamlı proje kapsamında 9-14 yaş arasındaki 50 yetim çocuğa, 19-24 yaş aralığındaki 50 gönüllü genç ağabeylik ve ablalık yapacak. Müzik, resim, beden eğitimi gibi kursların yer alacağı projede, birçok konuma da gezi düzenlenerek yetim çocukların motivasyonları artırılacak. Sınırlı sayıda gönüllü kontenjanının bulunduğu projeye başvurular ise https://forms.gle/3rzezgjNntKWAEJG6 adresinden çevrimiçi olarak yapılabilirken, 0506 997 40 99 iletişim hattından detaylı bilgi alınabiliyor.