Biz işimizi severek yapıyoruz!

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Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi Kervan’da tatlı çeşitleri ustaların maharetli ellerinde hazırlandı.
KAHRAMANMARAŞ 18.07.2021, 15:30 18.07.2021, 15:44
Gönül ordusunun lezzet durağın da bir sevgi hikâyesi, sizin ağzınız tatlansın diye her şeylerini feda eden kervan pastaneleri bu bayramda da farkını yine ortaya koyarak bir birinde lezzetli tatlıları müşterileriyle paylaşıyor.
Bayram şeker, çikolatalar, pastalar, çörekler, tatlılar ve yöresel maraş lezzetleri sizleri bekliyor.
Alpedo-Kervan lezzet grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu Aksu Haber’e yaptığı açıklamada Kervan pastanelerinin bayram için hazırladığı tatlılar ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
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