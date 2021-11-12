Bizden Ezgiler kulakların pasını sildi
Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Bizden Ezgiler konserinde yerel sanatçılar performanslarıyla göz doldurdu.
KAHRAMANMARAŞ 12.11.2021, 15:47
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu Kasım Etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Kasım ayı boyunca kadar birbirinden renkli 13 etkinliğin sanatseverlerle buluşacağı takvim kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Bizden Ezgiler konseri düzenlendi. Yerel sanatçılardan oluşan Kahramanmaraş Kent Orkestrası’nın unutulmaz türküleri seslendirdiği geceye, vatandaşlar da büyük bir ilgi gösterdi.
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