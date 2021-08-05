Bölge halkından kahramanlara teşekkür

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personelleri Antalya’da yangın söndürme çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Toplamda 6 araç ve 13 personelle bölgeye intikal eden ekipler Manavgat’ın Ahmetler Mahallesi’nde çalışmalarını tamamladı. Bölgede başarıyla gerçekleştirilen müdahaleler sonrası yangının kontrol altına alınması bölge halkını sevindirdi. Ahmetler Mahalle Muhtarı Şükrü Zor çalışmalarını tamamlayarak bölgedeki farklı bir yangın bölgesine intikal edecek ekiplere teşekkür etti. Muhtar Zor, “Gittiğinizde sevgili Kahramanmaraşlılara çok selamlarımızı iletin. Sayın Belediye Başkanıma saygılarımı, sevgilerimi iletin. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Ömür boyu mutlu olun. Cenabı Allah hayırlı yolculuk versin” ifadelerini kullandı.

Kahramanlar Gündoğmuş’a İntikal Etti

Ahmetler Mahallesi’nden Gündoğmuş Semir mevkiine kırsalına intikal eden ekipler söndürme çalışmalarına başladı. Bölgedeki tüm ekiplerle koordineli şekilde ilerleyen çalışmalarla, binlerce hektar orman arazisinde söndürmeye çalışılıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ekiplerin bölgedeki yangın kontrol altına alınana kadar çalışmalara destek vermeyi sürdüreceği belirtildi.