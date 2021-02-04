Bölge halkının gözdesi oldu! Yedikuyular Kayak Merkezi rakiplerini kıskandırıyor

Coğrafi konumuyla birlikte kolay ulaşılabilirliği sayesinde yurt genelinde binlerce insanı ağırlayan Yedikuyular Kayak Merkezi’nde vatandaşlar aileleriyle keyifli vakit geçiriyor.

Büyükşehir belediyesinin girişimleriyle, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde kış turizmine büyük katkı sağlayan 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular Kayak Merkezi, her ailenin bütçesine uygun şekilde hizmet veriyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki, 7 kilometrelik 3 kategorili pist ve telesiyeje sahip Yedikuyular Kayak Merkezi misafirlerine, bungalov ev, çarşı, sosyal tesis, kayak, snowboard, kızak, ATV safari gibi imkanlar sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Mustafa Orak, kayak merkezinde verilen hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Yedikuyular Kayak Merkezi İşletme Müdürü Kemal Eşki, Bölge halkının tercihi, Yedikuyular kayak merkezi olduğunu söyledi.