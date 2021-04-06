Bölge odalarının 20. toplantısı Şanlıurfa TSO ev sahipliğinde gerçekleştirdi

Bölgedeki 7 ilin Ticaret ve Sanayi Odalarının oluşturduğu Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu 20’inci toplantısını ŞUTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş TSO Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun temsil ettiği toplantıya, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Delioğlu, Şanlıurfa TSO Başkanı İ. Halil Peltek, Adıyaman TSO Başkanı Mustafa Uslu ile Kilis TSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı katıldı.

Ana gündem maddesi pandeminin bölge ekonomisinde yarattığı sorunlara yönelik çözüm önerileri konuşulurken, bölgenin gelecek projeksiyonunda Şanlıurfa’nın potansiyeli değerlendirildi. Bu bağlamda TOBB Şanlıurfa TSO Akademik Danışmanı Prof. Dr. Esra Siverekli katılımcıları “Şanlıurfa’nın Ekonomik Görünümü ve Proje Örnekleri” ile ilgili bilgilendirirken, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yrd. Dr. Nusret Mutlu GAP Kapsamında yürütülen projeler, ŞUTGEM Proje Koordinatörü Ömer Peltek Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi A.Ş. faaliyetleri, Şanlıurfa Turizm Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu turizm faaliyetleri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

PELTEK: Bölgemiz için farklı yaklaşımları bu platformda tartışıyoruz

Toplantıya ev sahipliği yapan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İ.Halil Peltek toplantının açılış konuşmasında, Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformunda bölge kalkınması için farklı yaklaşımları tartıştıklarını söyledi. Peltek, “Güçlü olmanın yolu

çalışmaktan ve üretmekten geçiyor. Bölgemizde şehirlerarası planlama yapılması gerekiyor. Her il kendi altyapısının olduğu alanda üretirse komşu illeriyle de birlikte hareket ederse büyüme kaçınılmazdır.” dedi.

ACIOĞLU: Şanlıurfa’nın tarımın başkenti olma potansiyeli var

Şanlıurfa’nın Türk tarımı için potansiyeline değinen GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, “Verimli toprakların kıymetini bilmeliyiz. Şanlıurfa tarımın başkenti olma potansiyeli taşıyor.” Dedi.

Reel sektörün son dönemlerde yaşadığı sıkıntılara da değinen Acıoğlu şöyle devam etti: “Tüm dünya kritik günler geçiriyor. Böylesi bir dönemde kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılmasını değil uzatılmasını bekliyoruz. Öte yandan konteyner sıkıntısı bir an önce çözülmeli, hem ticari akışlar bozuluyor hem maliyetler artıyor. İnşaat plastik ve mobilya sektöründeki hammadde fiyatlarındaki artış endişe verici. Birçok sektör ve son tüketici olarak vatandaş olumsuz etkileniyor, fiyatlar kritik seviyeleri çoktan aştı.”

USLU: Beyaz altın pamuğun %60’ı Şanlıurfa’da yetişiyor

Bölgenin tekstil sektörü için önemli bir havza olduğunu söyleyen Adıyaman TSO Başkanı Mustafa Uslu ise toplantıda şunları söyledi: “Birlikte olmak zorundayız, fikir alışverişi yapmak çok önemli. Bu anlamda platformumuzu çok önemsiyorum. Bölgemizde her il kendi alanında üretim üssü olmalı. Bölgede en çok istihdam yaratan sektör tekstil ancak sektörde yarı mamul ithalatı azaltılmalı, pamuğun yani beyaz altının %60’ı Şanlıurfa’da yetişiyor, bu çok önemli bir avantaj. Öte yandan yenilenebilir enerjiye önem vermeliyiz. Bölgemizde 286 gün güneş var.”

BALCIOĞLU: Hedef pazarlara olan yakınlığımız hızlı aksiyon almamızı sağlıyor

Bölgenin lojistik konumunun önemine dikkat çeken Kahramanmaraş TSO Başkanı Şahin Balcıoğlu “Hedef pazarlara olan yakınlığımız hızlı aksiyon almamızı sağlıyor” diyerek şöyle devam etti: “Bölgemizin lojistik konumu çok önemli. Urfa’dan Mersin’e kadar olan bu bölge üretim ve ticaretin üssü olabilir. Tarım, turizm, sanayi, ulaşım, işgücü her şey bu bölgede var. Çok hızlı ve birlikte hareket etmeliyiz.”

CELKANLI: Bölgemiz için sinerji önemli

Kilis TSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı da farklı bakış açılarıyla ekonomiyi çok yönlü değerlendirdiklerini belirterek, “Çok seslilik ve farklı bakış açılarının doğurduğu sinerji önemli. Biz de bu platformun üyeleri olarak her görüşü her bakış açısını burada konuşuyoruz. Çeşitli bakış açılarıyla ekonomiyi çok yönlü değerlendirerek çözüm üretiyoruz.” dedi.