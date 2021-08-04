Bölgedeki ekipler canla başla çalışıyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Antalya’nın Manavgat ilçesine sevk edilen İtfaiye personelleri yangınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.08.2021, 09:58 04.08.2021, 10:25
İkisi su tankeri olmak üzere, 6 itfaiye aracı ve 13 uzman personelin sevk edildiği bölgede ekipler zamanla yarışıyor.
Ahmetli mevkii kırsalında devam eden müdahaleler sonucu onlarca dekar orman arazi yanmaktan kurtarıldı.
Yükselen alevler arasında yoğun mesai sarf eden ekiplerin yangın tamamen kontrol altına alınana kadar bölgede çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bölgedeki ekiplerin canla başla çalıştığını belirterek şu sözlere yer verdi. “İtfaiye ekiplerimiz 6 araç ve 13 personelle Manavgat’taki yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Bölgede canla başla çalışan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum” dedi.
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