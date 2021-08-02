Bölgedeki ekipler canla başla çalışıyor
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangınla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Ekiplerimiz 6 araç ve 13 personelle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Canla başla çalışan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Antalya’nın Manavgat ilçesine sevk edilen İtfaiye personelleri yangınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İkisi su tankeri olmak üzere, 6 itfaiye aracı ve 13 uzman personelin sevk edildiği bölgede ekipler zamanla yarışıyor. Ahmetli mevkii kırsalında devam eden müdahaleler sonucu onlarca dekar orman arazisi yanmaktan kurtarıldı. Yükselen alevler arasında yoğun mesai sarf eden ekiplerin yangın tamamen kontrol altına alınana kadar bölgede çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Bölgedeki ekiplerin canla başla çalıştığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İtfaiye ekiplerimiz 6 araç ve 13 personelle Manavgat’taki yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Bölgede canla başla çalışan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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