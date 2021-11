Bölgenin en büyük düğün paketçisi Çırağın AVM’den kaçırılmayacak kış indirimleri

A’dan Z’ye her şeyi bulabileceğiniz ev ürünleri ve kişisel ürünlerde kış ayına özel indirimler sizleri bekliyor.



Gücünü halktan alarak her geçen gün büyümeye devam eden çırağın alışveriş merkezi müşterisine sunduğu birbirinde özel kampanyalarla alış verişin tek adresi olma özelliğini de taşıyor.



Çırağın alışveriş merkezi Kahramanmaraş’ın her iki noktasına da yeni şubelerini açacağını müjdesini de verdi.