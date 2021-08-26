Bölgenin en kapsamlı alışveriş merkezi: Tütüncü AVM!

Bu kapsamda Tütüncü Avm Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar, 4.5G Canlı bağlantı ile Aksu Tv ekranlarına bağlandı.

Yapılan kampanyalar ve yeni taksit seçeneklerini Aksu TV 4.5 g canlı yayınında değerlendiren Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar tüm Kahramanmaraş ve bölge halkını kampanyalar ile taksit seçenekleri hakkında bilgi almak için tütüncü AVM’ye davet etti.