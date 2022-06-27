Bölgenin en kapsamlı fidan üreticisi Aksu Tarım!
Bölgenin en kapsamlı fidan üreticisi Aksu Tarım, sağlıklı fidanları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2022, 16:00 27.06.2022, 18:51
Elmadan erik fidanına, zeytinden ceviz fidanına varıncaya kadar aranan birçok fidanı bünyesinde bulunduran Aksu Tarım Antep yolu üzerinde bulunan iş yeriyle Kahramanmaraş ve bölge halkının ihtiyacını karşılıyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Aksu Tarım Genel Müdürü Erol Yavaş, “ismine doğru ve kaliteli fidanlarımızı müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” dedi.
Konuşmasının devamında yavaş, her türlü fidanlarımız piyasasına uygun bir şekilde online ve elden satışları devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
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