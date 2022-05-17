Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek adına şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Çağlayancerit Bölükdamlar Mahallesi ile Dulkadiroğlu Beşenli Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan grup yolunda şarampol iyileştirme ve malzemeli bakım çalışması gerçekleştiriliyor. 6 kilometre uzunluğundaki grup yolunda filler seriminin de tamamlanmasının ardından sathi asfalt uygulamasına başlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Bölükdamlar – Beşenli grup yolunun standardı yükselmiş olacak.

İş Birliği İçerisinde Çalışıyoruz

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Bölükdamlar – Beşenli grup yolunda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz ilçemizde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 6 kilometre uzunluğundaki Bölükdamlar – Beşenli grup yolu baştan uca yenileniyor. Çağlayancerit, Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde ilçemize yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz. İlçemize kazandırdıklarından dolayı tüm Çağlayanceritliler adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.