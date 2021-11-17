Bölükdamlar’ın yol sorunu büyükşehir’le çözülüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin Çağlayancerit ilçesindeki yeni çalışma noktası Bölükdamlar Mahallesi oldu. İlçe kırsalında yer alan mahallede bir yandan grup yolu iyileştirilirken, öte yandan mahalle içi yollar da parke ile yenileniyor. Beşenli’den Küçüküngüt Mahallesi’ne kadar uzanan grup yolunda genişletme çalışması da gerçekleştiriliyor. Yağışlar sebebiyle deforme olan arterde yapılan çalışmayla beraber ulaşım problemi ortadan kalkacak. Stabilize olan mahalle içi yollarda ise 2 bin metrekarelik parke çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.