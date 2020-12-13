Botanik Bahçesi ve Cevizli Park'ta kartpostallık görüntü!

Dulkadiroğlu belediyesi bünyesinde hizmet veren cevizli park ve Kapıçam Tabiat Parkı içerisinde yer alan Botanik Bahçesinde kışın gelmesiyle ağaçların yapraklarında oluşan renkler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Her mevsim farklı doğal güzelliklere bürünen alanlar, sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlar görsel şölen sunuyor.

Doğanın dönüşümünün başlamasının ardından yerlere dökülen yapraklar muhteşem manzaralar sunarken yapraklar da adeta toprağa örtü oluyor.

Doğadaki yeşil örtü, sonbahar mevsiminin geçmesi ile birlikte sarı, kırmızı, kızıl, kahverengi gibi eşsiz renklere büründü.

Bir bölümü sararırken bir bölümü de güzel giden havalardan dolayı hala yeşilliğini koruyan ağaçlar, doğaya doyumsuz bir seyir zevki katıyor.