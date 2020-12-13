Botanik Bahçesi ve Cevizli Park'ta kartpostallık görüntü!
Sonbahardan Kalan Renkler Adeta Büyülüyor...
Dulkadiroğlu belediyesi bünyesinde hizmet veren cevizli park ve Kapıçam Tabiat Parkı içerisinde yer alan Botanik Bahçesinde kışın gelmesiyle ağaçların yapraklarında oluşan renkler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Her mevsim farklı doğal güzelliklere bürünen alanlar, sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlar görsel şölen sunuyor.
Doğanın dönüşümünün başlamasının ardından yerlere dökülen yapraklar muhteşem manzaralar sunarken yapraklar da adeta toprağa örtü oluyor.
Doğadaki yeşil örtü, sonbahar mevsiminin geçmesi ile birlikte sarı, kırmızı, kızıl, kahverengi gibi eşsiz renklere büründü.
Bir bölümü sararırken bir bölümü de güzel giden havalardan dolayı hala yeşilliğini koruyan ağaçlar, doğaya doyumsuz bir seyir zevki katıyor.
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:31
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:01
|Akşam
|17:21
|Yatsı
|18:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Kasımpaşa
|12
|18
|7. Hatayspor
|10
|18
|8. Karagümrük
|12
|17
|9. Malatyaspor
|11
|16
|10. Konyaspor
|11
|15
|11. Gaziantep FK
|10
|15
|12. Başakşehir
|11
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Gençlerbirliği
|11
|11
|17. Sivasspor
|10
|10
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|4. Altay
|13
|23
|5. Giresunspor
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|12
|22
|7. Samsunspor
|13
|21
|8. Bursaspor
|14
|20
|9. İstanbulspor
|11
|18
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|12
|14
|13. Boluspor
|13
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Southampton
|12
|23
|4. Chelsea
|12
|22
|5. Leicester City
|11
|21
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Newcastle
|11
|17
|12. Wolverhampton
|12
|17
|13. Crystal Palace
|11
|16
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|12
|21
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Eibar
|13
|15
|8. Granada
|11
|15
|9. Real Betis
|12
|15
|10. Barcelona
|10
|14
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|10
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11