Boyalı güreş sahası yenileniyor
Dulkadiroğlu Belediyesi, Bertiz Boyalı mahallesinde bulunan güreş sahasını seyirci kapasitesini ve sosyal alanlarını artırarak yeniliyor. Tesisin yaz aylarında bitirilmesi planlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 05.05.2022, 12:14
Türk güreşine, Türkiye şampiyonları, Dünya şampiyonları ve Olimpiyat şampiyonları yetiştiren Dulkadiroğlu ilçesi, yeni şampiyonların yetişeceği tesislere kavuşuyor. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın göreve gelmesi ile geleneksel olarak düzenlenmeye başlayan güreş turnuvaları, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için adeta alt yapı oluşturdu.
Bu turnuvaların önemini ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, turnuvaların yapıldığı alanları ve tesisleri de yenilediklerini belirtti.
Bu tesislerden biri olan Boyalı güreş sahası yenileme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Başkan Okay, Geleneksel Boyalı Güreş Festivali’nin yapıldığı tesisin bölgeye hitap edeceğini aktardı.
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