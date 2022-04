Boyalı güreş sahası yenileniyor

Tesisin yaz aylarında bitirilmesi planlanıyor. Türk güreşine, Türkiye şampiyonları, Dünya şampiyonları ve Olimpiyat şampiyonları yetiştiren Dulkadiroğlu ilçesi, yeni şampiyonların yetişeceği tesislere kavuşuyor. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın göreve gelmesi ile geleneksel olarak düzenlenmeye başlayan güreş turnuvaları, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için adeta alt yapı oluşturdu. Bu turnuvaların önemini ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, turnuvaların yapıldığı alanları ve tesisleri de yenilediklerini belirtti. Bu tesislerden biri olan Boyalı güreş sahası yenileme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Başkan Okay, Geleneksel Boyalı Güreş Festivali’nin yapıldığı tesisin bölgeye hitap edeceğini aktardı. Başkan Okay, yenileme çalışmaları ile ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Dulkadiroğlu ilçesi güreşe ve güreşçiye ayrı bir kıymet vermektedir. Bu sebeple biz de güreşin gelişmesi, yeni güreşçilerin yetişmesi adına tesisler oluşturuyor, festivaller düzenliyoruz. Dereköy ve Boyalı mahallelerimizde iki adet festival düzenliyoruz. Bu festivallerimize hizmet veren tesislerimiz mevcut. Ancak artan ilgi ve destekle bu tesislerimiz yetersiz gelmeye başladı. Biz de bu tesislerin yenilenmesi için çalışma başlattık. Şuanda Boyalı güreş sahamızda çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah yaz aylarında bu çalışmalarımız tamamlayarak tesisi hizmete sunacağız. Ben şimdiden güreş severlere ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”