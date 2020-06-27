Bozlar Köprüsü çalışmaları başladı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çağlayancerit İlçesi Bozlar Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan köprüde yıkım çalışmalarına başladı.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2020, 09:46
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarında asfalt serim, parke döşeme ve köprü yıkım-yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çağlayancerit İlçesinde Bozlar Mahallesine ulaşımı sağlayan ve ekonomik ömrünü tamamlayan köprüde yıkım çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün geçen hafta Çağlayancerit İlçesine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı incelemelerde köprünün yıkılması gündeme gelmişti.
Ekipler yıkım çalışmalarını tamamladıktan sonra daha modern ve daha geniş bir köprüyü Bozlar Mahallesine kazandıracaklar.
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