Bozlar’da köprü çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarında asfalt serim, parke döşeme ve köprü yıkım-yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çağlayancerit İlçesinde Bozlar Mahallesine ulaşımı sağlayan ve ekonomik ömrünü tamamlayan köprüde yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına başladı.

Bozlar Mahallesine ulaşım sağlayacak olan köprü 11 metre uzunluğunda 18 metre genişliğinde gidiş-geliş olmak üzere çift şeritli ve üç gözlü olarak yapılıyor.