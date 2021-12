Bu Atölyelerde El Becerilerini Geliştiriyorlar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde hayata geçirilen “İleri Yaş Atölyeleri” eğitimlerini sürdürüyor. Kahramanmaraş Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlar bir dizi atölye eğitimi alıyor. Çini ve seramik, müzik, sanat ve ileri yaş olmak üzere toplamda 4 branşta verilen eğitimlerle yaşlı vatandaşların bilişsel yönlerinin geliştirilip, günlük yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Eğitimlerde birçok sosyal kazanım elde eden ulu çınarlar, “Çini ve Seramik” atölyesinde ürettiği eserlerle gençlere adeta taş çıkarıyor. Atölyeyi süsleyen birçok materyali üreten yaşlılar, aldıkları eğitimle Kahramanmaraş’ın antik kenti “Germanicia” mozaiklerinden örnekleri de kil tabletlere işliyorlar.

Sosyal Hayata Entegre Oluyorlar

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yaşlılarımızın hayat standartlarını yükseltmek için bir yandan ileri teknoloji sistemlerle ihtiyaçlarını an be an takip ederken, bir yandan da eğitimlerle sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamaya çalışıyoruz. Yaşlılarımızın yalnız hissetmemeleri, yeteneklerini muhafaza edebilmeleri ve yüksek motivasyonla sağlıklı bir geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri için bakım hizmetlerinin yanında eğitim programları da sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.