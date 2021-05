Bu kampanyalar, ayağınızı yerden kesecek!

Kahramanmaraş’ta, Fiat tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan Marfi otomotiv, tüm otomobil severlerin ayağını yerden kesmeye devam ediyor.



Fiyat Tutkunları 17 Günlük Tam Kapanmanın Ardından Fiat Marfi’nin Yolunu Tuttu. Fiat Marfi Otomotiv Satış Müdürü Abdullah Erhan Yenikomşu Fiat Marfi’de Yoğun Talep Artışı Olduğunu Söyledi.



“Mayıs ayında da en iyi şekliyle kampanyalarımızla müşterilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Tabi Mayıs ayında bir 17 günlük tam kapanma söz konusuydu. Kapanmadan sonra da müşterilerimizden çok ciddi bir talep gördüğümüz açıkça söyleyebilirim. Araç Bulunurluğumuz da daha iyi eskilere göre şimdi her donanım motor ve versiyonda müşterilerimize en kısa sürede araç bulunurluğu olarak yardımcı oluyoruz. Tabi bunun yanında Merkez Bankası'nın faiz artırımına karşılık bizdeki düşük kampanyalı faiz oranları Tabi müşteriye çok cazip geliyor bu yüzden satışlarımızda ivmeli olarak artırarak devam ediyoruz.”



Satış Müdürü Yenikomşu, Esnaflara Olan İndirim ve Kampanyalar Hakkında da Şu Bilgileri Verdi:



“Evet, şu an pazar gidişatı iyi gözüküyor. Yani Mayıs ayında ibadetle kapatmayı düşünüyoruz. İşte özellikle yeni model makyajlı egea Aracımızın satışı gayet iyi bunun yanında ticari araçlarımızda Fiorino Combi, Doblo Combi ve ağır ticari olarak Ducato panelvan olarak esnaf müşterilerimizin de hizmetine hazırız. Onlara da 50 bin sıfır faiz avantajımız var. 48 aya kadar uzayan vadelerle avantajlı kredi oranlarıyla en iyi desteği veriyoruz. Fıat marfi olaraktan Esnaf müşterilerimizin her zaman yanındayız.” Muhabir Gökhan Çalı