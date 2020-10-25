Bu kış cilt kuruluğundan kurtulabilirsiniz!

Soğuk hava, cildin nemini azaltan en önemli faktördür,

Cilt sorunları içinde en sık karşılaşılan problemlerden biri olan cilt kuruluğu, özellikle kış aylarında daha da artıyor.

Güzellik Uzmanı Zennube Jamalov, cilt kuruluğuna karşı yenileyici ve canlandırıcı özellikli maske uygulamasını Aksu Haber’e anlattı.

Konuşmasının Devamında Jamalov, vatandaşların bu uygulamayı haftada 2 veya 3 kez yapabileceğini söyledi.