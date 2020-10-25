Bu kış cilt kuruluğundan kurtulabilirsiniz!

Güzellik Uzmanı Jamalov, Cildi Yenileyici Özellikli Maske Uygulamasını Aksu Haber’e Anlattı

KAHRAMANMARAŞ 25.10.2020, 16:12
Bu kış cilt kuruluğundan kurtulabilirsiniz!

Soğuk hava, cildin nemini azaltan en önemli faktördür,

Cilt sorunları içinde en sık karşılaşılan problemlerden biri olan cilt kuruluğu, özellikle kış aylarında daha da artıyor.

Güzellik Uzmanı Zennube Jamalov, cilt kuruluğuna karşı yenileyici ve canlandırıcı özellikli maske uygulamasını Aksu Haber’e anlattı.

Konuşmasının Devamında Jamalov, vatandaşların bu uygulamayı haftada 2 veya 3 kez yapabileceğini söyledi.

#cilt kuruluğu #Güzellik Uzmanı Jamalov #Cildi Yenileyici Özellikli Maske #Aksu Haber
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