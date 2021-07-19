"Bu Nasıl Maraş" Bayramda Başlıyor!
Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı "Bu Nasıl Maraş?" adlı kısa film bayram tatilinde izleyiciyle buluşacak. İsmail Kavrakoğlu'nun sunduğu toplam 8 bölümden oluşan eğlence dolu kısa filmler Büyükşehir sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
KAHRAMANMARAŞ 19.07.2021, 13:22
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan eğlence dolu seyahat programı "Bu Nasıl Maraş" bayram tatilinde seyirciyle buluşmaya başlayacak. Toplamda 8 bölüm olarak hazırlanan kısa film Kahramanmaraş'ın tarihi ve turistik noktalarını tanıtacak. İsmail Kavrakoğlu'nun sunumuyla renklenen kısa filmler Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Kurban Bayramı boyunca izleyenlere eğlence dolu dakikalar yaşatacak videolar, Kapalıçarşı, Ulu Camii, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, Menzelet Barajı, Yedikuyular, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi gibi birçok mekânı konu edinecek.
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