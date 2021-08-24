"Bu Nasıl Maraş?" devam ediyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan eğlence dolu seyahat programı "Bu Nasıl Maraş" seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Toplamda 8 bölüm olarak hazırlanan kısa film Kahramanmaraş'ın tarihi ve turistik noktalarını tanıtıyor.

İsmail Kavrakoğlu'nun sunumuyla renklenen kısa filmler Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya devam ediyor.