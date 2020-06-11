Bu proje Narlı’ya nefes aldıracak

Pazarcık merkez ilçe ve bağlı mahallelerindeki kronik sorunları planlayarak tek tek çözmeye çalışan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Narlı Mahallesine nefes aldıracak dev bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor.

Göreve geldiği günden beri bir taraftan belediyenin esnaf, müteahhit, işçi, vergi gibi milyonlarca lira borcunu öderken diğer taraftan da imkanlar dahilinde hizmetini yapmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ile mükemmel bir diyalog kurarak ilçesinin eksiklerini el birliği içerisinde tamamlamaya çalışan Başkan Yılmazcan, Narlı’da Devlet Demiryollarından tahsis ettiği 70 dönümlük alanı Millet Bahçesi kurulması için ilk kazmayı vurdu. Burada büyük ve modern bir millet bahçesi yaparak Pazarcık’ın simgesi haline getirmek istediğini belirten Yılmazcan: “Pazarcık ova olarak çok verimli bereketli topraklara sahip. Tarım buranın başlıca üretim kalemi. Kahve ve Muz harici her türlü ürünün yetiştiği bu bakir toprakların simgesel yapılara ihtiyacı var. Bizde göreve geldikten sonra TCDD yetki devri yaparak 70 dönümlük alanı belediye adına aldık. Narlı Mahallesi Pazarcık’ın girişinde bulanan şirin bir mahalle. Burada yapacağımız park ile bölgenin de en büyük Millet Bahçesi olacak.

Hemşerilerimize nefes alacak alanlar kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pazarcık Belediyesi olarak gönül belediyeciliğin en önemli örneğini sergiliyoruz. İlçemizin kronik sorunlarından başlamak üzere imkanlar dahilinde tek tek sorunlarımızı çözüyoruz.” dedi.