Bu sefer sokaklar boş değil!

Hafta sonu yasaklarının kaldırıldığı kentte cumartesi günü sokaklar sessiz kalmadı.

Kentin en işlek cadde ve sokakları kısıtlama sessizliği yaşarken bugünden itibaren tekrardan canlandı.

Vatandaşların maske ve mesafeye dikkat ettiği kentin cadde ve sokaklarında yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Haber – Emre Ataç