Bu yaz yüzme bilmeyen kalmasın!
Kahramanmaraş’ta yaz spor okullarının açılmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Elbistan, Göksun ve Andırın Belediyeleriyle portatif havuzlar için protokol imzalandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesinin hedefleri doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar yaz ayları ve kısıtlamaların olmadığı süreçlerde devam etmesi planlanıyor.
İmzalanan protokollerin ardından Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada şunları söyledi.
Boz “Kent merkezimizde havuzlardan faydalanan özellikle gençlerimiz ve vatandaşlarımızın olması bizleri mutlu ediyor. Bu kapsamda ilçelerimizde de yüzme bilmeyen kalmasın diye çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle önce ki yıllarda yüzme branşında ücret alınırken Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bu sene ücrette alınmayacak diğer kurslarımızda olduğu gibi ben tüm vatandaşlarımızı havuzlarımıza ve yaz spor okullarımıza bekliyorum” dedi.
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