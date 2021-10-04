Bu yıl 4 bin sokak hayvanına bakım yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. MADO Kadriye Kambur İlkokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, miniklerle birlikte bakımları gerçekleştirilen hayvanları besleyen Başkan Güngör, “Bu özel günde hayvanlara güzel muamelenin insaniyet namına kat ettiğimiz yolun en iyi göstergesi olduğunu hatırlatmak isterim. Bizimle aynı dünyaya ev sahipliği yapan hayvanlar, bizim en masum emanetimizdir. Bizler sesi olmayana ses olabilmenin bir insanlık vazifesi olduğu bilinciyle, bize emanet edilen bu masum canlara sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Can Dostların Evi Oldu

Konuşmasının devamında 2012 yılından bu yana yaklaşık 40 bin canlının bakımevlerinde misafir edildiğini vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “Sokak hayvanları için 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Bakımlarını, aşılarını, tedavilerini yaparak, onları sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz. Gece gündüz demeden Alo 153 hattı ile şehrin her bir köşesinden gelen ihbarları yerinde değerlendiriyoruz. Sadece bu yıl 4 bin sokak hayvanını bakımevimizde misafir ettik. 100 hayvanımızı yeni yuvasına kavuşturduk, tedavileri tamamlanan ve işaretlenen diğer hayvanlarımıza da doğal ortamlarına bıraktık” açıklamasında bulundu.

Şefkati Borç Biliyoruz

Başkan Güngör anlamlı etkinlikteki konuşmasını, “Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle sosyal hayatın durduğu bugünlerde sokakta yaşayan masum canlarımızın yemek ve su ihtiyaçlarını gözeterek, onları kendi doğal ortamlarında besledik. Aldığımız mamaları şehrin muhtelif yerlerinde konuşlanan kedilerimize ve köpeklerimize gece gündüz demeden ulaştırdık. Hayvanı, doğayı ve insanı seven sosyal belediyecilik anlayışı ile sokakta yaşayan minik dostlarımızın yaşama haklarına sahip çıktık. Onlara doğanın dengesine yaraşır bir yaşam alanı sunmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Bu manada tüm mahlûkata şefkatle muameleyi borç biliyoruz” şeklinde tamamladı.