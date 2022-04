Bu yöntemle hem kiracı, hem de kiralayan avantajlı olur

Son yıllarda Kovid-19 süreci ve devamında ekonomik sorunlar nedeniyle kira ilişkilerinde çok ciddi sorunların ortaya çıktığını ifade eden Kara, ödeme güçlüğü çeken kiracıların indirim ya da bir süre artış olmamasını talep ettiğini, kiralayanların da kira bedellerinin artmasını istediğini aktardı.

Bu noktada oluşan uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk sistemine işaret eden Kara, her iki tarafında bu sistemle avantajlı olacağını vurguladı.

Kara, kira bedelinin ya da kira ilişkisinin yeniden düzenlenmesi amacıyla arabulucuya başvurulması sonrası uyuşmazlığın çözümünün 1 gün ile 8 haftada sadece arabuluculuk ücreti ödenerek ya da vekil ile temsil yapılıyor ise davaya nazaran daha makul bir vekalet ücreti ile sürecin tamamlanacağını belirtti. KİRA SÖZLEŞMESİNİN HER MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILA BİLİR

Kara, konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi: “Taraflar varılacak anlaşma ile kira ilişkisinin bundan sonraki şeklini hem konu hem de süre yönünden sınırsızca düzenleyebilecekler, değişen durumlara göre de yeniden arabuluculuk yöntemi ile bir araya gelebileceklerdir. Dava yolundan farklı olarak kira bedellerini aydan aya, yıldan yıla veya herhangi bir zaman dilimine göre belirleyebilecekleri gibi ciro üzerinden belirleme, sektörel gelişmelere göre belirleme yollarına gidebileceklerdir. Özgürce kira sözleşmesinin her bir maddesinde diledikleri değişikliği yapabileceklerdir. Arabuluculuk süreci gizli olduğundan hem görüşme içerikleri hem de varılan anlaşma bir sır olarak taraflarda kaldığından üçüncü kişilerin sözleşme hükümlerinden ve özellikle de kira bedelinden haberdar olmaları mümkün bulunmamaktadır. Her bir kira ilişkisi kendi mahremiyetini korumakta iyi ya da kötü yönde emsal olarak kullanılmamaktadır." TARAFLARA CİDDİ VERGİ AVANTAJLARI SÖZ KONUSU Kara, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kira ilişkileri tüm hukuki ilişkiler içerisinde aile hukuku sonrasında en uzun süren ilişkilerdendir. Arabuluculuk yönteminde bu ilişkinin bozulmayacağı sonuçlar elde edilecektir. Arabuluculuk süreci gizli olduğundan hem görüşme içerikleri hem de varılan anlaşma bir sır olarak taraflarda kaldığından üçüncü kişilerin sözleşme hükümlerinden ve özellikle de kira bedelinden haberdar olmaları mümkün bulunmamaktadır. Böylelikle her bir kira ilişkisi kendi mahremiyetini korumakta, iyi ya da kötü yönde emsal olarak kullanılmamaktadır. Arabuluculuk yolu ile yeniden tesis edilen kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı yüzde 1,89 yerine 132,30 TL maktu olarak uygulanacaktır. Bu durum taraflara ciddi vergi avantajı da sağlayacaktır." Diğer tim hukuki uyuşmazlaklarda olduğu gibi alanında uzman ve en yetkin arabulucuları bünyesinde bulunduran Kahramanmaraş Arabuluculuk Merkezi (KAM) Kira uyuşmazlıklarında da en etkin şekilde süreci yönetmekte ve arabuluculuk faaliyetlerine devam etmektedirler.