Budaklı’nın yol sorunu büyükşehir’le bitiyor
Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu’nun Budaklı Mahallesi’nin deforme olması sebebiyle atıl hale gelen 3 kilometrelik yolunu baştan uca yeniliyor. Yedikuyular yoluna alternatif güzergah; Maksutlu ve Sarıgüzel mahallelerine de hizmet verirken, bölgeye ulaşımı 10 kilometre kısaltıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle kırsal bölgelerde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bir süre önce Bertiz bölgesinde 5 mahallenin 35 kilometrelik yolunda yenileme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bu defa aynı bölgede yer alan Budaklı Mahallesi’nin yollarını da yeniliyor. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı mahallenin 3 kilometrelik arteri, bozulmalar sebebiyle işlevsiz hale gelmişti. Budaklı’nın yanı sıra Maksutlu ve Sarıgüzel mahallelerinin de ulaşımın sağladığı arter Yedikuyular yoluna alternatif olarak kullanılıyor. Asfaltlama çalışmalarının devam ettiği arterin yenilenmesiyle, bölgeden kent merkezine ulaşım en az 10 kilometre kısalmış olacak.
Budaklı’dan Başkan Güngör’e Teşekkür
Çalışmaların gerçekleştirildiği adres Budaklı Mahallesi Muhtarı Ömer Çitil yaptığı açıklamada, “Biz hayvancılıkla ve tarımla geçim sağlıyoruz. Şehir merkezinde olmadığımız için çoğu zaman da ihmal ediliyorduk. Başkanımız Hayrettin Güngör’ün sistemli çalışması ve ihtiyaçlarımızı biz söylemeden görmüş olması bölge halkı olarak bizleri çok sevindiriyor. Bu yol bizim en kestirme yolumuzdu. Kullanılmaz hale gelmişti. Şimdi yenileniyor, ulaşımımız en az 10 kilometre kısalıyor. Bunun anlamı bizim için büyük, akaryakıt tasarrufu sağlayacağız. Allah emeği geçen herkesten, Başkan Hayrettin Güngör’den razı olsun” diye konuştu.
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