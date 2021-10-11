Bük deresi ziyaretçilerini hayran bıraktı!
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Doğa Yürüyüşleri” etkinliklerinin üçüncü haftasında rota Onikişubat’ın Çokran Mahallesi’nde yer alan Bük Deresi oldu. Yeşili ve maviyi buluşturan 12 kilometrelik parkuru kat eden doğaseverler, bölgede çektikleri fotoğraflarla hatıralarını ölümsüzleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 11.10.2021, 12:06 11.10.2021, 12:10
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri etkinliklerinde şehrin doğal güzellikleri ziyaret edilmeye devam ediyor. Cödden Deresi ve Loğlu Yaylası parkurlarında gerçekleşen etkinliğin ardından bu haftaki rota ise Onikişubat ilçesinin Çokran Mahallesi’nde yer alan Bük Deresi oldu. Sahip olduğu su kaynakları, bitki örtüsü ve coğrafi yapısıyla eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerine sunan bölgede, 12 kilometrelik parkur takip edildi. Düzenlenen etkinlik dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade eden vatandaşlar, çektikleri fotoğraflarla da hatıralarını ölümsüzleştirdi. Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada etkinliklerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.
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