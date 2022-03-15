Bulanık Köprüsü’nde Çalışmalar Hızla İlerliyor

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Bulanık Mahallesinde yapımına başlanan köprüde çalışmalar süratle devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda temel kazı ve demir uygulamaları tamamlanan köprüde betonarme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından toplamda 16 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip çift şeritli köprü, bölgede bulunan 18 mahalleye hizmet verecek.

18 Mahalleye Hizmet Verecek

Bulanık Mahalle Muhtarı Ökkeş Kaya, “Mahallemizde bulunan ve bölgedeki 18 mahallenin ulaşımda kullandığı köprümüz artık deforme olmuş ve ekonomik ömrünü doldurmuştu. Ayrıca köprü çok dar olduğu için trafikte pek çok kazaya ve yaralanmalara neden oluyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e arz ettik. Sağ olsun Başkanımız da köprümüzün yenilenmesi konusunda gerekli talimatları verdi ve çalışmalar başladı. Mahallemize kazandırılacak olan bu köprü civardaki bütün mahallelerin faydasına olacak. Mahallemize ve şehrimize kazandırmış olduklarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi.