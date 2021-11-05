Bulduğu 18 bin lirayı polise teslim eden yaşlı adam ödüllendirildi

Elbistan’da güneşli mahallesi, eski Ekinözü garajları civarında İbrahim yılmaz (68) tarafından bulunup polise teslim edilen 18 bin liranın sahibi ortaya çıktı.

İlçede esnaflık yapan H.K. polise müracaat ederek bankadan çektiği paranın bir miktarını düşürdüğünü yapılan haber ile fark ettiğini söyledi.

Bankadan çektiği paranın işlem hatası nedeniyle azaldığını düşündüğü sırada buluntu paranın polise teslim edildiği haberini okuduğunu belirten H.K., büyük bir sevinçle Elbistan Emniyet Müdürlüğü’ne giderek müracaat edip, paranın kendisine ait olduğunu ispatlayarak geri aldığını söyledi.

Kaybettiği parayı polisten teslim alan H.K., İbrahim Yılmaz’ı 400 lira para ile ödüllendirildi.