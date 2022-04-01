Bulduğu altınları sahibine teslim eden simitçiye özel ödül
Geçtiğimiz Günlerde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde simitçilik yapan kişi, yerde bulduğu poşet içerisindeki 6 yarım ve 12 çeyrek altını sahibine teslim etmişti.
KAHRAMANMARAŞ 01.04.2022, 17:34 01.04.2022, 18:57
Bu olay sonrası harekete geçen Kahramanmaraş ahilik hareketi derneği Geçimini seyyar simitçilik yaparak sağlayan Hacı Mehmet Aksu ya ulaştı.
Esnaf Aksu’nun bu davranışının çok önemli ve ahilik kültürünün en önemli göstergesi olduğunu düşünen Kahramanmaraş ahilik hareketi derneği bu davranışı ahilik onur ödülüne layık gördü.
Kahramanmaraş ahilik hareketi Derneği’nde düzenlenen programla seyyar simitçilik yapan Hacı Mehmet Aksu’ya ödülü takdim edildi.
Program sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği Başkanı Kadir Şentürk bu güzel davranışın bütün esnaflara örnek olması gerektiğini ifade etti.
Esnaf Hacı Mehmet Aksu ise yapması gerekeni yaptığını belirtti.
Namaz Vakti 01 Nisan 2022
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