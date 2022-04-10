Bungalov evler yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor!

Sezonda artık yavaş yavaş sona gelinirken içerisinde yer alan bungalov evler halen yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol oksijenli dağ havasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirirken gün sonu yorgunluğunu bungalov evlerde atıyor.