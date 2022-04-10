Bungalov evler yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor!
Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ni, yılbaşından bu yana 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2022, 16:09 10.04.2022, 17:37
Sezonda artık yavaş yavaş sona gelinirken içerisinde yer alan bungalov evler halen yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.
Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol oksijenli dağ havasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirirken gün sonu yorgunluğunu bungalov evlerde atıyor.
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|31
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