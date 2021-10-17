Büşra ve Ali Tufan dünya evine girdi!

MHP’nin sevilen isimlerinden Onikişubat İlçe Başkanı Ali Tufan Büşra Torun ile dünya evine girdi.

KAHRAMANMARAŞ 17.10.2021, 12:21 17.10.2021, 13:17
Büşra ve Ali Tufan dünya evine girdi!

Düzenlenen düğün merasimine kent protokolü ve siyasilerin yanı sıra genç çiftin sevdikleri ve sevenleri yalnız bırakmayarak katılım sağladı.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ali Tufan gelen herkese teşekkür etti.

Büşra Torun ise kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek mutlu olduklarını dile getirdi.

#MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ali Tufan #MHP
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