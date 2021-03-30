Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu düzenlenen programla anıldı
Helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 12. yılında KSÜ’de anma topantısı yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 30.03.2021, 15:59 30.03.2021, 18:28
BBP Kahramanmaraş teşkilatı tarafından düzenlenen programa BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Bülent ispir, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan BBP İl Başkanı Ali Çavuş Gelir, merhum Muhsin başkanımızı şehadetinin 12.yılında özlem ve şükranla anıyoruz dedi.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, 26-31 mart arası ülke geneli partinin teşkilatlarında anma toplantısının düzenlendiğini belirtti.
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