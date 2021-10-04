Büyük heyecana ve coşkuya sahne oldu!
Kahramanmaraş’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Amatör Spor Haftası'nın açılışı, büyük heyecana ve coşkuya sahne oldu.
4-10 Ekim tarihleri arasından gerçekleştirilecek olan spor haftası için osman sayın spor salonunda açılş töreni gerçekleştirildi
Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törene onikişubat kaymakamı Serkan keçeli, gençlik ve spor il müdürü cemil boz, Kahramanmaraş amatör spor kulüpleri federasyonu başkanı ekrem Karaoğlan, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Programda açılış konuşması yapan Kahramanmaraş amatör spor kulüpleri federasyonu başkanı Ekrem Karaoğlan, etkinliklere katılmak isteyenleri aşı yaptırmaları konusunda uyardı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise, “Amatör spor haftası etkinliklerinde insanların spora kazandırılması özellikle çocukların spora başlamasını sağlamak en önemli hedeflerimizdendir.” dedi.
Konuşmaların ardından tüm spor branşların sembolik gösterileri gerçekleştirildi.
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