Büyükelçiden Mado'ya kardeşlik ziyareti

Endonezya ve Kahramanmaraş kardeşliği konuşulduğu MADO evinde büyükelçi ıqbal'a şehrimizin yöresel lezzetleri ikram edildi.

Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan büyükelçi ıqbal, burada bulunmaktan memnun olduğunu ve Kahramanmaraş’ı sevdiğini söyledi

MADO yönetim kurulu başkanı Mehmet Sait Kanbur'da ziyaretlerinden dolayı büyükelçi Muhammed Igbal’a teşekkür etti