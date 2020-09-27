Büyükelçiden Mado'ya kardeşlik ziyareti
Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal, MADO yönetim kurulu başkanı Mehmet Sait Kanbur'u ve yönetim kurulu üyesi Erdal Kanbur'u hem kardeşlik hemde ticari ziyarette bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 27.09.2020, 19:54
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Endonezya ve Kahramanmaraş kardeşliği konuşulduğu MADO evinde büyükelçi ıqbal'a şehrimizin yöresel lezzetleri ikram edildi.
Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan büyükelçi ıqbal, burada bulunmaktan memnun olduğunu ve Kahramanmaraş’ı sevdiğini söyledi
MADO yönetim kurulu başkanı Mehmet Sait Kanbur'da ziyaretlerinden dolayı büyükelçi Muhammed Igbal’a teşekkür etti
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