Büyükelçiler MADO’nun lezzetleri ile iftar açtı

400’ü aşkın şubesi ile Dünya Markası olan MADO Maraş’ın yöresel ve markasının ürünlerini Büyükelçilere iftarda ikram etti.

KAHRAMANMARAŞ 05.05.2021, 13:48
Büyükelçiler MADO’nun lezzetleri ile iftar açtı

40’ı aşkın ülkede şubeleri olan Yönetim Kurulu Başkanlığını Mehmet Kanbur’un yaptığı Dünya Markası MADO sınırsız lezzet tatlarını Ramazan Ayında da sürdürerek, Dominik, Tayvan, Malezya, Singapur Büyükelçilerine ayrı ayrı iftar vererek MADO yanında ülkemizin de yöresel yemeklerini ve tatlı çeşitlerini sunarak ülkenin tanıtımına büyük destek olmakta.

162 yıldır dondurmacılık yapan bir ailenin 5. Kuşak dondurma ustası Mehmet Kanbur yaptığı açıklamada, Dünya’nın bir çok ülkesine dondurma satıyoruz. Yüce Rabbim uzun ömür verirse tek arzum ve hedefim Dünya ülkelerinden sonra Uzaya da dondurma gönderip Türk Bayrağının yanında MADO Bayrağını da dalgalandırmak istiyorum.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, Biz MADO Ailesi olarak 162 yıldır dondurma üretiyoruz. İlkel şartlarda başladığımız dede mesleğini günde 19 saat çalışarak devam ettirmekteyiz. Şimdiye kadar kaliteden hiç ödün vermedik. Eski müşterilerimizi kaybetmeden yeni müşteriler ve daha çok bayilik ağı kurarak markalaşmaya devam ediyoruz. MADO lezzetini Dünya’nın bir çok ucuna tattırarak Maraş Dondurmasında hayat var diyoruz.

Herkese bu tadı tattırmak için üretimimizi Avrupa ülkelerinden Çin’e kadar taşıyarak Türk Bayrağı ve MADO Bayrağı dalgalanırken, bizler kendimize bir çok hedefler seçmiş olarak ülke ekonomisine katkı sağlarken 10 bine yakın kişiye de istihdam sağlamaktayız.

MADO bir Dünya markası olduğu için bir çok ülkeyi ziyaret ederek veya Büyükelçilerini misafir ederek ülkemizin yanında MADO Markasını da en iyi şekilde temsil ederek marka olmanın bedelini bildiğimiz için hiçbir zaman kaliteden ödün vermeyerek daha emin adımlarla koşmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz günlerde de ülkelerin Büyükelçileri ile bir araya gelip iftarlarda buluşarak Kahramanmaraş’ın misafirperverliğini MADO ürünleri ile buluşturup, kalite ve doğal ürünlerle yaptığımız geleneksel yemekleri ile iftarımızı birlikte açtık” dedi.

#Mado #İftar #Kahramanmaraş #Yönetim Kurulu Başkanlığını Mehmet Kanbur #büyükelçi
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