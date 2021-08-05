Büyükşehir 11 ilçede 61 noktada çalışıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerde yatırımlarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde 5 Ağustos Perşembe (bugün) tarihi itibariyle; 11 ilçenin tümünde çalışma gerçekleştirilirken, 61 ayrı konumda onlarca yatırım hayata geçiriliyor.

Park, meydan ve çevre düzenlemelerinden, yeni hizmet tesislerinin inşa edildiği yapı inşaat çalışmalarına, yol bakım ve onarım uygulamalarından, köprü yapımlarına kadar birçok kapsamda yürütülen çalışma noktalarına ise

https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2021/05/24/fen-isleri-dairesi-baskanligi-gunluk-calisma-programi adresi üzerinden ulaşılabiliyor.