Büyükşehir 35 Bin canın evi oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, sokağa çıkma kısıtlılığı nedeniyle sivil katılıma kapalı olarak gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya’nın katıldığı etkinlikte, Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Türkmener ile Veterinerlik İşleri Şubesi Müdürü Erkan Aksu hazır bulundu. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte hayvan hakları farkındalığı oluşturmak için Büyükşehir ekipleri doğada bulunan sokak canlılarına mama bıraktı. Mama alan sokak hayvanlarının sevinçleri renkli görüntüler meydana getirdi.

En Masum Emanetler

Düzenlenen etkinlik sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya, “4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü münasebetiyle can dostlarımıza güzel muamelenin insaniyet namına kat ettiğimiz yolun en iyi göstergesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizimle aynı dünyaya ev sahipliği yapan hayvanlar, bize en masum emanettir. Biz sesi olmayana ses olabilmenin bir insanlık vazifesi olduğu bilinciyle bize emanet edilen bu masum canlara sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Yuvalarına Kavuşturuyoruz

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter Yardımcısı Züver Çetinkaya konuşmasının devamında, “2012 yılından bu yana hizmet veren bakımevimizde toplamda 35.000 hayvanımıza ev sahipliği yaptık. Bakımlarını, aşılarını, tedavilerini yaparak, onları sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz. Gece gündüz demeden Alo 153 hattı ile şehrin her bir köşesinden gelen ihbarları yerinde değerlendiriyoruz. Sadece bu yıl 4000 adet sokak hayvanını bakımevimizde misafir ettik. Tüm aşılarını, bakımlarını, tedavilerini yaparak kayıt altına aldık, 100 hayvanımızı yeni yuvasına kavuşturduk, tedavileri tamamlanan ve işaretlenen diğer sokak canlılarımızı da doğal ortamlarına bıraktık. Sokak Hayvanlarımızın barınma ve beslenme problemlerini ortadan kaldırmak adına şehrimizin 30 farklı noktasına kulübeler ve beslenme üniteleri yerleştirdik. Onlara doğal ortamlarında hem barınma hem de beslenme imkanı sunduk” dedi.

Rehabilitasyon Merkezi Modernleşiyor

Çetinkaya konuşmasını, “Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle sosyal hayatın durduğu bu günlerde sokakta yaşayan masum canlarımızın yemek ve su ihtiyaçlarını gözeterek, onları kendi doğal ortamlarında beslemeye gayret ediyoruz. Temin ettiğimiz mamaları şehrin muhtelif yerlerinde konuşlanan kedilerimize ve köpeklerimize gece gündüz demeden ulaştırdık. Hayvanı, doğayı ve insanı seven sosyal belediyecilik anlayışı ile sokakta yaşayan minik dostlarımızın yaşama haklarına sahip çıktık. Can dostlarımıza yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde başlattığımız yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Bu kapsamda yeni korunaklı odalar, tedavi merkezi, kedi evleri ve gezinti alanları oluşturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarımıza yönelik örnek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” cümleleriyle noktaladı.